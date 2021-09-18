الاتحاد المنستيري يهزم الترجي بركلات الترجيح ويحرز السوبر التونسي

المصدر: رويترز

أحرز الاتحاد المنستيري لقب كأس السوبر التونسية لكرة القدم لأول مرة بعد الفوز 5-3 بركلات الترجيح على الترجي عقب التعادل 1-1 في استاد رادس اليوم السبت.

وتقدم الترجي مبكرا بهدف عن طريق لاعب الوسط محمد علي بن رمضان بضربة رأس في الدقيقة الرابعة.

لكن حسام تقا تعادل للاتحاد المنستيري بتسديدة قوية في الدقيقة 31.

واستمر التعادل في الشوط الثاني ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الاتحاد المنستيري بعدما سدد كل لاعبيه بنجاح بينما أهدر غيلان الشعلالي ركلة للترجي.

وكان من المفترض إقامة المباراة بين الترجي بطل الدوري والاتحاد المنستيري بطل الكأس العام الماضي لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.



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