الهلال يفوز على الاتفاق ويعتلي صدارة الدوري السعودي مؤقتا

المصدر: د ب أ

اعتلى فريق الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه الاتفاق 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل أهداف الهلال موسى ماريجا في الدقيقة 24 وبافيتيمبي جوميز (هدفين) في الدقيقتين 56 و61، فيما سجل هدفي الاتفاق هزاع الهزاع في الدقيقة 69، وسنوسي الهوساوي في الدقيقة 84.

ورفع الهلال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب،مؤقتا، بفارق الأهداف أمام الرائد، وبفارق نقطة أمام الاتحاد، الذي يواجه النصر في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل، توقف رصيد الاتفاق عند ست نقاط في المركز التاسع.

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