الرائد يهزم التعاون والأهلي يتعادل لخامس مرة

المصدر: رويترز

فاز الرائد 5-3 على التعاون في مباراة مجنونة خاصة في شوطها الثاني ليحسم قمة "القصيم" ويتصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بينما واصل الأهلي نزيف النقاط بالتعادل الخامس تواليا وكان هذه المرة 1-1 أمام ضيفه الفتح البطل السابق.

وأهدر الشباب نقطتين بالتعادل 1-1 مع مضيفه ضمك الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وعلى استاد مدينة الملك عبد الله بالقصيم أنهى الرائد الشوط الأول متقدما بهدف سجله مهاجمه المغربي كريم البركاوي في الدقيقة 28.

وانتفض التعاون في الشوط الثاني وقلب تأخره بتسجيل ثلاثة أهداف في غضون خمس دقائق منها ثنائية للكاميروني لياندر تاوامبا وهدف هنريكي لوفانور.

لكن رد الرائد لم يتأخر وقلص رائد الغامدي الفارق في الدقيقة 64 وأدرك منصور البيشي التعادل في الدقيقة 68.

وبعدها فرض الرائد سيطرته ليسجل البركاوي الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 71 وأكمل زميله عبد الله المقرن الخماسية قبل دقيقتين من النهاية.

ورفع الرائد رصيده إلى عشر نقاط ليتصدر الترتيب وتجمد رصيد التعاون عند نقطتين ليتراجع للمركز قبل الأخير.

وواصل الأهلي مسلسل التعادلات حيث لم يحقق أي انتصار حتى الآن هذا الموسم واكتفى بجمع خمس نقاط من خمسة تعادلات.

وبعد أن أهدر السوري عمر السومة هدفا محققا في بداية المباراة وضع زميله إزجيان أليوسكي الأهلي في المقدمة في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وأدرك الفتح التعادل سريعا في الدقيقة 20 بواسطة مهاجمه فراس البريكان بعد أن تابع برأسه في الشباك تسديدة زميله الجزائري سفيان بن دبكة التي ارتدت من العارضة.

وألغى الحكم هدفا ثانيا سجله بن دبكة في الدقيقة 78 بسبب التسلل.

ورفع الفتح رصيده إلى ثماني نقاط ليتقدم للمركز الثالث مؤقتا بينما رفع الأهلي رصيده إلى خمس نقاط ليبقى عاشرا.

وأهدر الشباب نقطتين بالتعادل 1-1 مع ضمك رغم أن الشباب كان الأفضل في الشوط الأول وأهدر ركلة جزاء سددها الأرجنتيني إيفر بانيجا وتصدى لها الحارس.

وأكمل ضمك الشوط الثاني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71 بعد طرد عبد الله هوساوي لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل الشباب النقص العددي سريعا ليتقدم بهدف من ركلة جزاء أخرى سجلها بانيجا هذه المرة بنجاح في الدقيقة 73.

لكن ضمك تعادل بركلة جزاء ثالثة في اللقاء بواسطة إيميليو زيلايا.

ورفع ضمك رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع بينما رفع الشباب رصيده إلى خمس نقاط في المركز 11.



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