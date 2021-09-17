نظام جديد للدوري التونسي في الموسم الجديد

المصدر: رويترز

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم أمس الخميس اعتماد نظام المجموعتين في الموسم الجديد للدوري الممتاز بعد عودة هلال الشابة إلى المسابقة.

وستضم كل مجموعة ثمانية أندية في الموسم الجديد الذي ينطلق في 16 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار تغيير البطولة بعد موافقة الجمعية العمومية على عودة هلال الشابة للمسابقة عقب استبعاده من كافة المسابقات في الموسم الماضي.

وتتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعة إلى مرحلة التتويج بينما ستتنافس بقية الفرق على تحديد المراكز وضمان البقاء.

وتضم المجموعة الأولى الترجي حامل اللقب واتحاد بن قردان والصفاقسي واتحاد تطاوين ونجم المتلوي والبنزرتي، بالإضافة إلى الوافدين الجديدين حمام الأنف وأمل حمام سوسة.

ويتنافس في المجموعة الثانية النجم الساحلي وصيف البطل ومستقبل سليمان ومستقبل رجيش والافريقي والاتحاد المنستيري والأولمبي الباجي وهلال الشابة بينما سيحدد الفريق الثامن عقب دورة فاصلة.

ويخوض شبيبة القيروان والملعب التونسي، اللذان هبطا إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، وأولمبيك مدنين والفائز من مواجهة ترجي جرجيس ومستقبل قابس الدورة الفاصلة.

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