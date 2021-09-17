اتحاد الكرة المصري يطلب حضور الجماهير في لقاء الفراعنة مع ليبيا

المصدر: د ب أ

طالب الاتحاد المصري لكرة القدم من الجهات المعنية في بلاده السماح بحضور الجماهير في مباراة منتخب الفراعنة مع ضيفه منتخب ليبيا المقرر لها 9 أكتوبر المقبل بالجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في قطر العام القادم.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم أنه أرسل خطابا للجهات المعنية في مصر يطلب السماح بالحضور الجماهيري في المباراة.

وأشار اتحاد الكرة المصري في طلبه إلى أهمية حضور الجماهير في مباريات منتخب مصر خلال مسيرته بتصفيات المونديال لما في ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب في مصلحة الفريق وتساعد في تحقيق حلم الجماهير المصرية.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات.

وتقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 من الشهر الجاري حتى يتمكن الفريق من أداء مباراة ودية يوم 30 نفس الشهر، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر القادم بعد الحصول على راحة يوما واحدا.

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