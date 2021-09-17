الأهلي يستبعد أجايي وناصر ومتولي من مواجهة طلائع الجيش بالسوبر المصري

المصدر: د ب أ

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم، قائمة الفريق التي غادرت اليوم الخميس للإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي اليوم أن القائمة ضمت كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

وشهدت القائمة استبعاد النيجيري جونيور أجايي، لوضعه في قائمة الانتظار، وناصر ماهر لأسباب فنية ومحمود متولي للإصابة ومحمد محمود للإجهاد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الطلائع يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يتطلع الفريق الأحمر للفوز باللقب للمرة الثانية عشر في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولا على البطولة.

يذكر أن الأهلي تغلب 1 / صفر على المقاولون العرب اليوم في مباراة ودية جرت بينهما اليوم استعدادا لخوض لقاء السوبر.

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