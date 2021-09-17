الفيصلي يفوز بثنائية على الفيحاء في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

فاز الفيصلي بعشرة لاعبين 2-1 على الفيحاء في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الخميس.

ورفع الفيصلي رصيده إلى سبع نقاط من خمس مباريات في المركز السابع متساويا مع خمسة أندية أخرى من بينها الفيحاء ثالث الترتيب والذي تلقى الخسارة الأولى هذا الموسم.

وافتتح رومان أمالفيتانو التسجيل للفيصلي بعد تسع دقائق وانتظر الفريق حتى 13 دقيقة من النهاية ليحرز جوليو تافاريس الهدف الثاني.

وقلص سلطان مندش الفارق للفيحاء في الدقيقة 87 ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة.

وطُرد جيلرمي أوجوستو لاعب الفيصلي في الدقيقة الأخيرة لكن صاحب الأرض صمد ليحقق فوزه الثاني هذا الموسم والأول بعد هزيمتين متتاليتين.

وتعادل الباطن بدون أهداف مع الطائي متذيل الترتيب والذي حصد أولى نقاطه هذا الموسم.

ويحتل الباطن المركز العاشر بخمس نقاط.

ويتصدر الاتحاد البطولة بتسع نقاط من أربع مباريات قبل مواجهته المثيرة ضد النصر الذي يملك ست نقاط يوم السبت.

ويأتي الهلال حامل اللقب في المركز الرابع بسبع نقاط من ثلاث مباريات ويلعب ضد الاتفاق يوم السبت.

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