كيروش: سنلعب جميع مبارياتنا من أجل الفوز

المصدر: رويترز

قال البرتغالي كارلوس كيروش المدرب الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم اليوم الخميس إن فريقه سيخوض جميع مبارياته المتبقية في تصفيات كأس العالم 2022 من أجل الفوز فقط.

وأضاف في تصريحات مقتضبة خلال مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير "لا نخشى مواجهة أي منتخب وسنلعب جميع مبارياتنا على الفوز.

"فازت مصر بكأس أمم افريقيا سبع مرات ووصلت لنهائيات كأس العالم في ثلاث مناسبات. اسم كبير وتاريخ يشعرنا بالفخر.

"لكن بلوغ كأس العالم ليس أمرا سهلا. إنه هدف صعب وسنسعى لتحقيقه".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا مرتين الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

وعن مواجهة ليبيا قال كيروش "الشيء الأكثر أهمية في كرة القدم دائما هو المباراة المقبلة. التاريخ يكون مصدر فخر، لكن التاريخ لا يمنحنا أفضلية الفوز. علينا أن نقاتل في الملعب لتحقيق الفوز".

وأهدى الاتحاد المصري لكرة القدم قميصا لكيروش يحمل رقم 100 في إشارة لاحتفال الاتحاد بمؤيته هذا العام.

وفي وقت سابق طلب المدرب المخضرم من الاتحاد المصري ترتيب مباراة ودية عاجلة في أول تجمع للفريق تحت قيادته استعدادا لمواجهة ليبيا.

وقال وائل جمعة مدير منتخب مصر إن كيروش قرر تجميع لاعبي الفريق الوطني مبكرا في معسكر تدريبي يبدأ في 28 سبتمبر أيلول تتخلله مباراة ودية.

وأضاف جمعة لموقع الاتحاد المصري لكرة القدم "كيروش حدد يوم 26 سبتمبر موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الافريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

"تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من أداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر، على أن يستأنف المنتخب معسكره في الثاني من أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر، ليستمر حتى خوض مباراتي ليبيا".

ولم يحدد جمعة هوية المنتخب الذي سيواجه مصر وديا لكنه قال في تصريح تلفزيوني إنه قد يكون منتخب ليبيريا.

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة السادسة بست نقاط من فوزين على الجابون وأنجولا بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني بأربع نقاط من فوز على أنجولا والتعادل مع الجابون خارج الأرض.

ويحتل الجابون المركز الثالث بنقطة واحدة وتتذيل أنجولا الترتيب بدون رصيد.

ووصل كيروش (68 عاما) يوم الأربعاء إلى القاهرة لبدء المهمة خلفا لحسام البدري الذي استغنى الاتحاد المصري عن خدماته بعد عروض متواضعة للمنتخب والتعادل بصعوبة خارج الديار 1-1 مع الجابون بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة في تصفيات كأس العالم.

وسبق لكيروش تدريب منتخبات البرتغال والإمارات وجنوب افريقيا وكولومبيا، كما درب ريال مدريد وسبورتنج لشبونة وعمل مساعدا للمدرب الأسطورة أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز