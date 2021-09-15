الأهلي المصري يُعير سعد سمير إلى فيوتشر لموسمين

المصدر: رويترز

أعلن الأهلي بطل افريقيا اليوم الأربعاء عن إعارة المدافع سعد سمير إلى فيوتشر الصاعد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم لمدة موسمين.

وأوضح الأهلي، وصيف بطل الدوري في الموسم المنقضي، أنه وافق على طلب سمير (32 عاما) مدافع منتخب مصر السابق بالخروج في إعارة بعد أن عانى من الإصابات في السنوات الأخيرة.

وأشاد محمود الخطيب رئيس الأهلي بالتزام واحترافية سمير بعد اجتماع معه وقال لموقع الأهلي على الانترنت إن أبواب النادي ستكون مفتوحة له دائما وتعهد بأن يكون من "كوادر النادي في المستقبل".

وقال سمير، الذي مثل الأهلي منذ انضمامه إلى فريق الشباب في 2009، "لم أكن أتمنى أبدا الخروج من النادي ولكنها مرحلة مؤقتة أعود بعدها إلى بيتي الذي أدين له بالفضل".

وتوج سمير بالدوري الممتاز سبع مرات وبدوري أبطال افريقيا أربع مرات كما خاض 11 مباراة دولية مع مصر.

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