هدف أبو بكر يقود النصر السعودي لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا

المصدر: رويترز

تأهل النصر السعودي لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم ليلحق بمنافسه المحلي الهلال بعد الفوز 1-صفر على تراكتور سازي الإيراني في الدوحة اليوم الثلاثاء.

واكتفى النصر، الذي بلغ الدور قبل النهائي في الموسم الماضي، بهدف المهاجم الكاميروني فينسن أبو بكر في الدقيقة 11 ليحقق الانتصار في دور 16 الذي يقام من مواجهة واحدة.

وتلقى أبو بكر تمريرة متقنة من البرازيلي أندرسون تاليسكا ليسدد من فوق الحارس في تعاون مثمر للوافدين الجديدين في غياب الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله للإيقاف.

كان الهلال بطل 2019 حجز أولى بطاقات التأهل لدور الثمانية بفوزه 2-صفر على الاستقلال الإيراني أمس الإثنين.

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