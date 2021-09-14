رسمياً..الزمالك يضم التونسي حمدي النقاز لمدة ثلاث سنوات

المصدر: د ب أ

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ضم التونسي حمدي النقاز في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بعد أن فسخ الأخير تعاقده مع الترجي الرياضي.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن النقاز وقع عقود انتقال للقلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل ليصبح ثالث صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف :"وقع اللاعب على العقود في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه وحسين السيد عضوي اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة".

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم فريق المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان لتدعيم صفوف الفريق.



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