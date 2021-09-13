الهلال السعودي يهزم الاستقلال الإيراني

المصدر: د ب أ

تأهل فريق الهلال السعودي إلى دور الثمانية من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على الاستقلال الإيراني 2 / صفر، اليوم، ضمن دور الستة عشر من منافسات غرب القارة.

وتقدم الفرنسي بافتيمبي جوميز بالهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 56.

وشهدت المباراة، التي أقيمت بملعب زعبيل في دبي، تبادل الفريقين المحاولات الهجومية في بداية المباراة، بدون تشكيل خطورة حقيقية.

ووجه سيافاش يزداني، لاعب الاستقلال، ضربة رأس بتجاه مرمى الهلال، لكنها مرت إلى جانب القائم في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 24 كاد أرسلان مطهري أن يسجل الهدف الأول لفريق الاستقلال، بعدما سدد كرة قوية لكن عبد الله المعيوف حارس الهلال تألق في إبعادها.

وهدد الفرنسي بافتيمبي جوميز مرمى الاستقلال في الدقيقة 37، حيث حاول متابعة كرة عرضية من سالم الدوسري لكن سيد حسيني حارس مرمى الاستقلال أبعد الخطر عن مرماه.

ونجح جوميز في تسجيل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 39، بعدما تلقى تمريرة من ماثيوس بيريرا، ليضع الكرة فوق الحارس حسيني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بنتيجة 1 / صفر.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه، وأهدر العديد من الفرص لتعزيز تقدمه على الفريق الإيراني.

ونجح سالم الدوسري في تسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 56، بعدما تلقى تمريرة من موسمى ماريجا، ليسددها بقوة في شباك الاستقلال محرزاً الهدف الثاني.

وما بين محاولات الهلال لتعزيز التقدم ومحاولات الاستقلال للعودة إلى المباراة، لم تأتِ تفاصيل المباراة بأي جديد ليطلق الحكم صافرته بفوز الهلال 2 /صفر.

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