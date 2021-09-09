وائل جمعة مديراً لمنتخب مصر

المصدر: رويترز

عيَّن الاتحاد المصري لكرة القدم وائل جمعة، قائد الأهلي السابق، مديراً لمنتخب مصر خلفاً لمحمد بركات اليوم، بعد تغيير الجهاز الفني بإقالة حسام البدري وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش.

وسيخلف جمعة زميله السابق بركات الذي تم توجيه الشكر إليه يوم الاثنين الماضي بعد الاستغناء عن البدري وطاقمه.

وسبق لجمعة العمل مديراً لكرة القدم بالأهلي فترة قصيرة بعد اعتزال اللعب قبل اتجاهه لتحليل المباريات.

وترك البدري منصبه بعد انتقادات لاذعة لأداء المنتخب عقب التعادل بشق الأنفس 1-1 خارج الأرض مع الجابون وقبله الفوز الصعب 1-صفر على أنجولا في القاهرة في مستهل تصفيات كأس العالم 2022 رغم عدم خسارة أي مباراة منذ تعيين البدري في 2019.

واختير كيروش (68 عاماً)، مدرب ريال مدريد والبرتغال وإيران وكولومبيا السابق، لقيادة مصر بشكل مفاجئ أمس.

وأعلنت اللجنة الثلاثية، التي تدير الاتحاد المصري مؤقتاً اليوم، عن التشكيلة الكاملة للجهازين الفني والإداري للمنتخب.

وسيكون كيروش على رأس الجهاز الفني، ويعاونه ضياء السيد ومحمد شوقي، بينما سيدرب عضام الحضري حراس المرمى، وسيكون جمعة مديراً إدارياً.

ومن المنتظر وصول كيروش إلى القاهرة الأسبوع المقبل لتولي القيادة استعدادا لمواجهتين ضد ليبيا الشهر المقبل بتصفيات كأس العالم.

وتتصدر لييبا المجموعة بست نقاط مقابل أربع نقاط لمصر. ويتأهل المتصدر فقط إلى مواجهة فاصلة يعني الفوز بها الوصول للنهائيات في قطر العام المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز