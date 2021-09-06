مصر تتحدى النقص العددي بتعادل قاتل مع الغابون بتصفيات كأس العالم

المصدر: د ب أ

تحدى المنتخب المصري النقص العددي في صفوفه، واقتنص تعادلا ثمينا في الوقت القاتل 1 / 1 من ملعب مضيفه منتخب الغابون أمس الأحد في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر العام المقبل.

وتصدر منتخب مصر الترتيب مؤقتا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب ليبيا، الذي يلاقي مضيفه منتخب أنغولا، صاحب المركز الأخير بلا نقاط بعد غد الثلاثاء، فيما حصد المنتخب الغابوني أول نقطة له ليتواجد في المركز الثالث مؤقتا.

ولعب منتخب مصر بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه عمر جابر في الدقيقة 71 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل المنتخب الغابوني النقص العددي في صفوف منافسه، ويفتتح التسجيل عن طريق (البديل) جيم ألفينا في الدقيقة 73.

وأدرك منتخب مصر التعادل في الوقت القاتل، عبر مهاجمه (البديل) مصطفى محمد، في الدقيقة 90، لينقذ منتخب (الفراعنة) من تلقي خسارته الأولى في المجموعة، بعدما افتتح مشواره بالفوز 1 / صفر على ضيفه منتخب أنجولا يوم الأربعاء الماضي.

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