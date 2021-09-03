سليماني يعادل رقماً قياسياً جزائرياً برباعية في جيبوتي

المصدر: رويترز

أحرز إسلام سليماني أربعة أهداف ليقود الجزائر بطلة أفريقيا لفوز ساحق 8-صفر على جيبوتي في مباراتهما بتصفيات كأس العالم لكرة القدم في البليدة أمس الخميس ويمنح بلاده بداية مظفرة في مشوار التأهل لنهائيات قطر 2022.

وبأهدافه الأربعة أمام جيبوتي رفع سليماني رصيده إلى 36 هدفا دوليا ليعادل الرقم القياسي لهداف الجزائر التاريخي عبد الحفيظ تسفاوت.

كما سجل للجزائر، التي بلغت كأس العالم أربع مرات من قبل، رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح ورياض محرز وراميز زروقي الهولندي المولد في المباراة التي جاءت من جانب واحد.

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