الجزائر تكتسح جيبوتي بـ "ثمانية نظيفة" في افتتاح مشوارها بتصفيات كأس العالم

المصدر: د ب أ

أرسل منتخب الجزائر رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه منذ البداية عن عزمه المنافسة بقوة على بطاقة الترشح لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام المقابل، بعدما اكتسح ضيفه منتخب جيبوتي 8 / صفر أمس الخميس في مستهل مبارياته بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، التي شهدت أيضا فوز منتخب بوركينا فاسو 2 / صفر على مضيفه منتخب النيجر.

وتصدر منتخب الجزائر، الذي يسعى للظهور مجددا في كأس العالم، بعد إخفاقه في الصعود لمونديال 2018، في روسيا، الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي منتخبي النيجر وجيبوتي بلا نقاط.

ونصب لاعبو منتخب الجزائر (أبطال أفريقيا) السيرك لمنتخب جيبوتي، الذي لعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 23، عقب طرد مدافعه يوسف باتيو محمد، فيما تقمص إسلام سليماني دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله 4 أهداف في الدقائق 5 و25 من ركلة جزاء و46 و53.

وتناوب رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح ورياض محرز ورامز زروقي على تسجيل الأهداف الأربعة الأخرى لمنتخب الجزائر في الدقائق 26 و40 من ركلة جزاء و67 و69.

من جانبه، اقتنص منتخب بوركينا فاسو انتصارا هاما في بداية مشواره بالمجموعة، عقب تغلبه 2 / صفر على مضيفه منتخب النيجر أمس.

وافتتح لاسينا تراوري التسجيل لبوركينا فاسو في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف محمد كوناتي الهدف الثاني في الدقيقة 79.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز