المغرب يستهل مشواره في تصفيات كأس العالم بالفوز على السودان

المصدر: د ب أ

استهل المنتخب المغربي مشواره في المجموعة التاسعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بالفوز على ضيفه المنتخب السوداني 2 / صفر.

وتقدم المنتخب المغربي عن طريق نايف أكرد في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل أبو عاقلة عبد الله لاعب المنتخب السوداني الهدف الثاني للمغرب بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53.

كانت مباريات المجموعة قد انطلقت أول أمس الأربعاء، حيث تعادل منتخبا غينيا بيساو وغينيا بنتيجة 1/ 1.

وسيواجه المنتخب المغربي مضيفه الغيني يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من المجموعة، فيما يستضيف المنتخب السوداني نظيره منتخب غينيا بيساو، بعد ذلك بيوم واحد.

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