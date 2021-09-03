الإصابة تحرم منتخب مصر من النني أمام الجابون

المصدر: د ب أ

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري لكرة القدم، اليوم، غياب محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، عن مواجهة منتخب الفراعنة ضد مضيفه منتخب الجابون.

ويلاقي منتخب مصر مضيفه المنتخب الجابوني يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة بقطر العام المقبل.

وقال محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر «فيسبوك»، أمس، إنه تلقى تقريراً طبياً من الجهاز الطبي لنادي أرسنال يؤكد تعذر لحاق النني ببعثة المنتخب المصري في الجابون، لتعرضه لإصابة عضلية في تدريبات الفريق اللندني صباح أمس.

يُذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه منتخب أنغولا في بداية مشواره بالمجموعة أول من أمس، حيث يبتعد بفارق الأهداف خلف منتخب ليبيا (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد، عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه منتخب الجابون أول من أمس في الجولة نفسها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز