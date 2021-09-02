خليلوجيتش يوضح سبب استبعاده زياش من تشكيلة المنتخب المغربي

المصدر: رويترز

قال وحيد خليلوجيتش مدرب المغرب أمس الأربعاء إن حكيم زياش استبعد من تشكيلة الفريق لمباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر بسبب "سلوك غير مقبول".

واستبعد زياش (28 عاما) على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي من التشكيلة التي أعلنها خليلوجيتش لمواجهة السودان في الرباط اليوم الخميس ثم غينيا يوم الاثنين القادم في المجموعة التاسعة، ولم يقدم المدرب تفسيرا في ذلك الوقت.

لكن خليلوجيتش فسر قرار استبعاد زياش في مؤتمر صحفي امس الأربعاء، قائلا إن لاعب تشيلسي كان سلوكه سيئا في يونيو عندما ضمه من أجل مباراتين وديتين ضد غانا وبوركينا فاسو.

وقال خليلوجيتش مدرب باريس سان جيرمان السابق "سلوكه في المباراتين الأخيرتين، وخاصة الأخيرة، لم يكن سلوك لاعب دولي يجب أن يكون نموذجا إيجابيا كقائد في الفريق.

"وصل متأخرا وبعد ذلك رفض حتى المران. لم يكن هناك جدوى من مناقشة الأمر بعد ذلك، لأن الإجابة موجودة أمامي كمدرب. بالنسبة لي، المنتخب الوطني فوق كل شيء، ولا يمكن لأحد أن يحتجزه كرهينة".

وقال خليلوجيتش إن زياش رفض اللعب في المباراة الأولى ضد غانا، وزعم أنه مصاب.

وأضاف "لأول مرة في مسيرتي التدريبية أرى سلوكا يخيب أملي. اللاعب الذي يرفض لعب مباراة ودية بحجة أنه مصاب.

"أجرى الطاقم الطبي عدة فحوص وقال إن يمكنه اللعب. وبعد ذلك رفض الإحماء في الشوط الثاني لأنه أصيب بخيبة أمل من كونه بديلا".

وتابع "بالنسبة لي هذا النوع من السلوك غير مقبول. لا يمكنك الغش مع المنتخب الوطني. أنت موجود بنسبة 100 بالمئة أو لا تكون كذلك".

وهذه ليست أول مرة يدخل فيها زياش الهولندي المولد في خلاف مع مدرب. ورفض زياش اللعب للمنتخب المغربي بعد أن استبعده إيرفي رينار من تشكيلة كأس الأمم الأفريقية 2017 بسبب سلوكه أيضا.

وعاد إلى التشكيلة بعد غياب استمر لما يقرب من عام كامل بعد اجتماع لتنقية الأجواء مع المدرب في أمستردام واختير في التشكيلة المشاركة في كأس العالم 2018.

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