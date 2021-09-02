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    فوز ليبيا ومصر في بداية مشوارهما بتصفيات كأس العالم

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    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

    استهل منتخبا ليبيا ومصر مشوارهما  في المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بالفوز على الغابون وأنغولا 2 / 1 و 1 / صفر، ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة.

    وقلب المنتخب الليبي تأخره بهدف سجله  أندريه بوكو في الدقيقة 11، إلى فوز عن طريق كل من علي سلامة في الدقيقة 28 وسند الورفلي في الدقيقة 89.

    وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها، فاز المنتخب المصري على ضيفه الأنغولي 1 / صفر.

    وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد للمنتخب المصري في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء.

    كلمات دالة:
    • ليبيا،
    • كأس العالم،
    • مصر
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