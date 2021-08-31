"المحاربون" يبدؤون استعداداتهم لمباراتي تصفيات المونديال بتعداد مكتمل

المصدر: د ب أ

اكتمل مساء الاثنين تعداد المنتخب الجزائري لكرة القدم، الذي يستعد لملاقاة جيبوتي وبوركينافاسو، الخميس والثلاثاء المقبلين في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة في قطر العام 2022.

وقال الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي إن جميع اللاعبين الـ 25، الذين اختارهم المدير الفني جمال بلماضي، حضروا مساء أمس الاثنين إلى معسكر الفريق بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة، حيث شاركوا في المران حسب البرنامج الذي اختاره الجهاز الفني.

وتلتقي الجزائر مع ضيفتها جيبوتي الخميس المقبل على ملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية ضمن الجولة الافتتاحية من مباريات المجموعة الأولى، قبل أن تحل ضيفة على بوركينافاسو في السابع من سبتمبر المقبل في مباراة ستقام على ملعب مدينة مراكش المغربية لحساب الجولة الثانية.

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