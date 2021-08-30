مصير دوري وكأس مصر الجديدين يتحدد خلال 48 ساعة

المصدر: د ب أ

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن موعد انطلاق النسخة الجديدة للدوري المحلي سوف يتم تحديده خلال 48 ساعة.

وقال مجاهد في تصريحات إعلامية لقناة (صدى البلد) التليفزيونية أمس الأحد إن قرار موعد الدوري المصري الجديد سيصدر في الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن قرعة المسابقة ستجرى غدا الثلاثاء.

وأضاف "كنا نتمنى أن يبدأ الدوري الجديد 15 سبتمبر القادم، لكن من الوارد أن يكون في نهاية الشهر المقبل، وسيتم حسم القرار خلال 48 ساعة بعد التواصل مع عدد من الجهات".

وأوضح: "لم نحسم موقف بطولة كأس مصر هذا الموسم سواء بإقامتها أو إلغائها وسيتم الحسم أيضا خلال 48 ساعة".

وأضاف: "الموسم المقبل سيكون صعبا في ظل الارتباطات والبطولات التي يخوضها المنتخب المصري والأندية المحلية".

ويشهد الموسم الجديد جدولا مزدحما بالمباريات، لاسيما في ظل مشاركة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وفي نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة بالكاميرون مطلع العام المقبل، وبطولة العرب للمنتخبات في قطر بالإضافة لمشاركة الأندية المصرية في المسابقات القارية.

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