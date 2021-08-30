البدري يحسم مصير صلاح والنني في مباراة منتخب مصر أمام أنغولا

المصدر: د ب أ

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال لن يكونا ضمن تشكيل الفراعنة أمام أنغولا في المباراة المقرر إقامتها في الأول من سبتمبر بالجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال البدري في مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد :"نبدأ الآن حلم آخر نحو التأهل لكأس العالم وتحقيق الهدف الثاني بعد تأهل الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية.. حققنا الهدف الأول وهو الصعود لكأس الأمم الأفريقية، ونحن متفائلون بقدراتنا علي تصدر قمة المجموعة حينما ينتهي مشوار التصفيات كأس العالم".

وأضاف :"لدي إحساس برغبة اللاعبين، نحو كتابة تاريخ لهم ولمنتخب بلادهم بالمشاركة في هذا المحفل الدولي".

وعن مواجهتي أنغولا والغابون أكد أنهما خطوتان مهمتان وهى المرحلة الأصعب بعد تلاحم المباريات، والشهر المقبل سيكون الوضع أفضل بسبب فترات الراحة.

وأوضح: "اتحاد الكرة المصري يتحرك بشكل قوي من أجل انضمام محمد صلاح ومحمد النني اللاعبين المحترفين، ولكن الظروف تجبرهما على عدم التواجد معنا في اللقاء الأول، بينما تم انضمامهما للقائمة من أجل عمل حساب جميع الظروف".

وأكد: "طلبنا حضور صلاح والنني والدليل على ذلك وجودهما في القائمة خاصة وأنه من الممكن حدوث أي تغييرات خلال الفترة المقبلة واتحاد الكرة قام ببذل مجهود كبير للغاية، من أجل حضورهما، ولذلك وضعناهما في القائمة لاحتمال وجودهما في الغابون ولكن اللقاء الأول نتحدث بمنطق لن يكونا معانا".

وقال: "هناك تواصل ومحاولات واتحاد الكرة يحاول من أجل صلاح والنني ولكن لا استطيع أن أؤكد أنهما سيتواجدان في المباراة الثانية ولكننا نحاول".

وأوضح:" شاهدت مباريات أنغولا وطلبت تقارير خلال الفترة الماضية عنهم ولديهم محترفون في كل مكان والمدرب قام بعمل توليفة جيدة من بين اللاعبين الأنجوليين الذين لديهم الجنسية البرتغالية أيضًا".



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