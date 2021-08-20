مدرب الرجاء المغربي: جاهزون لمواجهة اتحاد جدة السعودي في نهائي البطولة العربية

المصدر: د ب أ

قال لسعد الشابي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، إن فريقه مستعد لمواجهة اتحاد جدة السعودي في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم، والمقرر له غدا السبت في العاصمة المغربية الرباط.

وأضاف الشابي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد العربي من المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الجمعة، أنه يسعى للفوز باللقب من أجل إهدائه للجماهير خاصة مع إقامة المباراة في المغرب.

وأوضح مدرب فريق الرجاء أنه طلب من لاعبيه التركيز طيلة دقائق المباراة، لافتا النظر إلى ضرورة ذلك مع تواجد العديد من العناصر التي يمكنها خلق الخطورة من الجانب السعودي.

وأشار الشابي إلى أنه شاهد آخر مباراتين للاتحاد في الدوري السعودي، ودرس نقاط قوة وضعف الفريق.

من جانبه، قال أمير الحداوي لاعب الفريق إن طموحه وزملاؤه هو التتويج باللقب، مشيرا إلى أن فريقه لا يخشى الضغط، لأنه تعود على لعب مثل هذه المباريات الكبيرة سواء على المستوى القاري أو العربي على حد قوله.

وكان الرجاء قد تأهل إلى المباراة النهائية، عقب فوزه على الإسماعيلي المصري في الدور قبل النهائي بنتيجة 3 / 1 بمجموع المباراتين.

ويسعى الرجاء إلى إضافة لقب آخر إلى خزائنه، بعدما توج بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)في الموسم المنتهي بفوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2 / 1 في المباراة النهائية.

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