الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد دعماً مالياً لأندية الدوري

المصدر: د ب أ

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، صرف دعم مالي لأندية الدوري بالمملكة.

واعتمد المجلس صرف مبلغ 300 ألف ريال دعما ماليا لأندية دوري الدرجة الثالثة، تقدم على دفعتين.

وذكر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن المجلس قرر في اجتماعه الدوري رقم 12 والذي ترأسه ياسر المسحل، رئيس الاتحاد، تقديم المبلغ على دفعتين.

وأضاف أن المجلس وافق على صرف نسبة 50 بالمئة من مبلغ إعانة الاحتراف لأندية الدرجتين الأولى والثانية كدفعة مقدمة، استمرارا في مبادرة الدعم وذلك للمساهمة في استعانة تلك الأندية بخدمات مكاتب محاماة متخصصة بالقانون الرياضي فيما يخص التقاضي أمام الجهات الرياضية الدولية.

وأوضح الاتحاد في موقعه الرسمي أنه قبل اعتذار أضواء العريفي؛ عضو المجلس، عن منصبها مديرة لإدارة كرة القدم النسائية، على أن تتولى لمياء بنت إبراهيم بن بهيان المسؤولية.

وحدد الاتحاد السعودي يوم السادس من أكتوبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية في مدينة جدة.

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