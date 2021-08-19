"فيفا" يعدل موعد مباراة منتخب مصر وأنغولا في تصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس أن الاتحاد الدولي (الفيفا) عدل موعد المواجهة بين مصر وضيفتها أنغولا في تصفيات كأس العالم 2022 لتقام في أول سبتمبر.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي في القاهرة المباراة في افتتاح جولات المجموعة السادسة بالتصفيات الافريقية.

وقرر الفيفا تقديم موعد المباراة ليوم واحد لتلعب في أول سبتمبر، بينما تلتقي مصر مع الجابون في الخامس من الشهر ذاته. وتضم المجموعة ليبيا أيضا.

ويتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور القادم للتصفيات ويتضمن مواجهات مباشرة يتأهل منها خمسة منتخبات لكأس العالم في قطر العام المقبل.

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