وفاق سطيف يهزم شبيبة القبائل ويؤجل حسم لقب الدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

فاز فريق وفاق سطيف على مضيفه شبيبة القبائل 3/ 1، أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الجزائري لكرة القدم.

ورفع وفاق سطيف رصيده بهذا الفوز إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر وحامل اللقب، فريق شباب بلوزداد، ليؤجل بذلك حسم اللقب حتى إشعار آخر.

وتجمد رصيد شبيبة القبائل عند 56 نقطة في المركز السادس.

وتقدم وفاق سطيف عن طريق أمير لعيدوني في الدقيقة 49، قبل أن يضيف عبد المؤمن جابو الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 66 سجل ماسينسيا هدف شبيبة القبائل الوحيد، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثالث لوفاق سطيف في الدقيقة 82.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز