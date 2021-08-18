الزمالك يستغل تعثر الأهلي ويقترب من لقب الدوري المصري

المصدر: د ب أ

اقترب فريق الزمالك بشكل كبير من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه وادي دجلة 1 /صفر، تزامنا مع تعادل ملاحقه المباشر الأهلي سلبيا مع مضيفه طلائع الجيش أمس الثلاثاء في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى فاز إنبي على ضيفه الإسماعيلي 2 /1 في الوقت الذي خيم فيه التعادل السلبي على مباراة الاتحاد السكندري مع ضيفه سيراميكا كليوباترا.

ورفع الزمالك رصيده في صدارة الدوري المصري إلى 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي قبل ثلاث جولات فقط من نهاية الموسم.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز لمروان حمدي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 59.

وعلى استاد بتروسبورت تقدم إنبي بهدفين حملا توقيع جون أوكويي إيبوكا ومصطفى شلبي في الدقيقتين 34 و47 ورد شكري نجيب بهدف للإسماعيلي من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى 42 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى استاد الاسكندرية، ألغى الحكم هدفا سجله أحمد محسن لسيراميكا في الدقيقة 66 بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس ويحل سيراميكا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز