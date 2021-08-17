بلوزداد يقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري الجزائري بفوز على المولودية

المصدر: رويترز

اقترب شباب بلوزداد من الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على ضيفه مولودية الجزائر الأمس الاثنين.

وسجل شعيب قداد الهدف الأول لحامل اللقب في الدقيقة السابعة وضاعف هشام خلف الله النتيجة بعدها بست دقائق.

ورفع بلوزداد رصيده إلى 73 نقطة قبل جولتين على النهاية، متقدما بفارق ثماني نقاط عن وفاق سطيف صاحب المركز الثاني الذي خاض 35 مباراة.

وسيلتقي وفاق سطيف مع شبيبة القبائل غدا الأربعاء، وفي حال عدم فوزه سيتوج شباب بلوزداد باللقب الثاني على التوالي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز السابع برصيد 56 نقطة من 36 مباراة.

وفاز مولودية وهران، صاحب المركز الخامس، 2-صفر على مضيفه شباب أهلي برج بوعريريج الذي هبط بالفعل لدوري الدرجة الثانية.

وحقق كل من نصر حسين داي وسريع غليزان فوزين مهمين في صراع البقاء على حساب نادي بارادو وشباب قسنطينة على التوالي.

وفاز اتحاد بسكرة 1-صفر على جمعية عين مليلة صاحب المركز 16 في صراع الهروب من الهبوط بفضل هدف المخضرم نصر الدين خوالد في الدقيقة 81، ليرتفع رصيد الفائز إلى 43 نقطة ويقفز إلى المركز 12.

وخسر اتحاد العاصمة رابع الترتيب أمام جمعية أولمبي الشلف بهدف سجله عبد الله مداح قبل الاستراحة.

وتقدم جمعية أولمبي الشلف إلى المركز 15 برصيد 42 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز