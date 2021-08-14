الزمالك يفوز على الإسماعيلي ويعزز صدارته للدوري المصري

المصدر: د ب أ

عزز الزمالك صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوزه على الإسماعيلي 2 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم، في الجولة الثلاثين من المسابقة التي شهدت تعادل غزل المحلة مع سيراميكا 1 / 1.

وسجل هدفي الزمالك إمام عاشور وسيف الدين الجزيري في الدقيقتين 57 و59.

ورفع الزمالك رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، تعادل غزل المحلة مع سيراميكا 1/1.

وتقدم غزل المحلة بهدف سجله عبد الرحمن عاطف في الدقيقة 63، وتعادل سيراميكا بهدف سجله ميدو جابر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع سيراميكا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

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