الأهلي المصري يعلن شفاء بانون من كورونا وغياب شريف للإصابة

المصدر: د ب أ

أعلن نادي الأهلي المصري شفاء مدافعه المغربي بدر بانون من فيروس كورونا المستجد، واستعداده للمشاركة في تدريبات الفريق.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن المسحة الطبية التي خضع لها بانون جاءت سلبية، مؤكدا أن المدافع المغربي سيكون تحت تصرف الجهاز الفني للفريق وذلك استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات المرحلة 30 من الدوري المصري.

وكان بانون قد خضع للعزل تنفيذا لبروتوكول العلاج، من أجل التعافي من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الأهلي أن مهاجمه محمد شريف خضع لأشعة طبية اثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وتابع أن اللاعب سيحتاج إلى فترة زمنية ما بين أسبوع وعشرة أيام من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان شريف قد غادر مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري أمام الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل 1 / 1 متأثرا بإصابته.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين خلف الزمالك متصدر الترتيب.

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