الشباب يبدأ مشواره في الدوري السعودي بسقوط أمام أبها

المصدر: رويترز

صعق أبها ضيفه الشباب وصيف بطل الموسم الماضي بالفوز عليه 2-1 في مستهل مشوار الفريقين بالموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس الخميس.

وفاز الرائد على ضيفه الفتح؛ البطل السابق، بهدف دون رد سجله رائد الغامدي قبل الاستراحة، وخطف الحزم التعادل 3-3 أمام التعاون بفضل هدف عكسي.

وضع التونسي سعد بقير أبها في المقدمة في الدقيقة التاسعة وضاعف ميتشل تي فريدي الغلة في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وقلص الأرجنتيني إيفر بانيجا الفارق للشباب عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 57، لكن صلابة دفاع أبها في الدقائق الباقية من المباراة قادته لانتصار ثمين.

وبدأت مباراة الرائد والفتح بشكل حذر مع الاعتماد على الهجمات المرتدة حتى تمكن الغامدي من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفرط التعاون في تقدمه ليتعادل 3-3 مع مضيفه الحزم في مباراة مثيرة.

فرض التعاون سيطرته مبكرا وسجل هدفا بواسطة حسن كادش في الدقيقة السادسة ألغاه الحكم بسبب التسلل قبل أن يضعه الكاميروني لياندر تاوامبا في المقدمة في الدقيقة 23.

وضاعف أليخاندرو جامارا الغلة في الدقيقة 34 قبل أن يقلص عبد الهادي الحراجين الفارق للحزم قبل الاستراحة.

وجعل تاوامبا النتيجة 3-1 للتعاون في الدقيقة 55 قبل أن يضغط الحزم في آخر 20 دقيقة ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 69 بواسطة أولا جون قبل أن يهز ريان الموسى لاعب التعاون مرماه بالخطأ في الدقيقة 87 ليمنح الحزم تعادلا مستحقا.

وكان اليوناني بانايوتيس تاكتسيديس سجل أول أهداف الموسم الجديد أول أمس الأربعاء ليقود الفيحاء العائد للأضواء للفوز 1-صفر على الاتحاد.

واليوم الجمعة سيخوض الأهلي مباراته الأولى في الموسم الجديد على أرضه أمام الفيصلي.

وتختتم الجولة يوم السبت بمباراة تجمع الاتفاق مع الباطن فيما يستضيف البطل الهلال فريق الطائي الوافد الجديد على دوري الأضواء.

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