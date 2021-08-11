الزمالك يتصدّر الدوري المصري مؤقتاً

المصدر: د ب أ

انفرد فريق الزمالك مؤقتا بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه الاتحاد السكندري 2 /1 أمس الثلاثاء في الجولة التاسعة والعشرين.

وفي مباريات أخرى اقتنص سيراميكا فوزا مثيرا من مضيفه مصر المقاصة 2 /1 في الوقت الذي فرض فيه غزل المحلة التعادل 2 /2 على ضيفه وادي دجلة.

وعلى استاد الإسكندرية حسم الزمالك النقاط الثلاث لواحدة من أصعب مبارياته في الربع الأخير من الدوري المصري.

وتقدم يوسف أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 62 لكن خالد قمر أدرك التعادل للاتحاد في الدقيقة 75 ثم خطف محمد عبد الشافي هدف الفوز للزمالك قبل ست دقائق من النهاية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 67 نقطة لينفرد بالصدارة مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي حامل اللقب والذي يلتقي اليوم الأربعاء مع الإسماعيلي.

وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 41 نقطة في المركز الخامس ليهدر فرصة التأهل إلى كأس الكونفيدرالية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الجولة من الدوري المحلي ستكون حاسمة في تحديد هوية الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية وأنه سيرسل إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) ترتيب أول أربعة فرق في جدول الترتيب بعد انتهاء هذه الجولة ليحسم الفرق المشاركة في البطولتين القارتين.

ويشارك الأهلي والزمالك في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا باحتلالهما المركزين الأول والثاني في الوقت الذي يشارك فيه المصري وبيراميدز في كأس الكونفيدرالية باحتلالهما المركزين الثالث والرابع.

وعلى استاد المقاولون العرب تقدم المقاصة بهدف حمل توقيع إسلام صلاح في الدقيقة 28.

وأدرك محمود نبيل التعادل لسيراميكا في الدقيقة 59 ثم تكفل محمد جابر ميدو بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

وأكمل المقاصة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد الدسوقي في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد سيراميكا إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة خلف المقاصة صاحب المركز العاشر.

وعلى استاد غزل المحلة تقدم أحمد الشيخ بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 من ضربة جزاء لكن أحمد شريف أدرك التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 42.

وأحرز أحمد سعيد محمد الهدف الثاني لوادي دجلة من ضربة جزاء في الدقيقة 78 لكن في الوقت بدل الضائع حصل المحلة على ضربة جزاء ترجمها أشرف السيد إلى هدف التعادل.

ورفع المحلة رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 24 نقطة لوادي دجلة في المركز قبل الأخير.

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