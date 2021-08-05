إصابة المغربي بدر بانون مدافع الأهلي المصري بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري إصابة المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بفيروس كورونا .

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مساء الأربعاء إن المسحة الطبية التي خضع لها المدافع بدر بانون جاءت إيجابية.

وأضاف :" بدر بانون يخضع للعزل المنزلي حالياً وسوف يخضع لمسحة طبية جديدة خلال أربعة أيام".

وتغيب بانون عن تدريبات الفريق الأهلي ومباراة وادي دجلة وخضع لمسحة طبية أثبتت إصابته بالفيروس.

واعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه وادي دجلة الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق انتصاره السادس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، إلى 61 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على منافسه التقليدي الزمالك، المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد دجلة عند 23 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.



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