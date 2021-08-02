المغرب التطواني يصعق الوداد ويتأهل لمواجهة الجيش الملكي في نهائي كأس العرش

المصدر: رويترز

تفوق المغرب التطواني 5-3 على الوداد الرياضي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 ليتأهل لأول مرة إلى نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم أمس الأحد ويصبح على موعد مع الجيش الملكي.

ويأتي صعود التطواني بشكل مفاجئ على حساب الوداد بطل الدوري بعد تأكد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

ووضع المهاجم أيوب الكعبي فريق الوداد في المقدمة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، وأدرك المغرب التطواني التعادل سريعا بعد دقيقة واحدة بتسديدة المهاجم هشام الخلوة.

وتقدم التطواني 2-1 في الدقيقة 71، مستفيدا من هجمة مرتدة سريعة، بواسطة المهاجم أنس جبرون، لكن الوداد تعادل سريعا بعد ثلاث دقائق عن طريق البديل التنزاني سايمون مسوفا.

ولم تتغير النتيجة في الوقت الإضافي، وخاض التطواني آخر خمس دقائق بعشرة لاعبين بعد طرد المهاجم محمد كمال بسبب الحصول على إنذارين.

وسجل الكعبي هدفا قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الإضافي، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد، هو ما احتج عليه التونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد ليتعرض للطرد.

وسجل المغرب التطواني الركلات الخمسة بينها أهدر الليبي مؤيد اللافي الركلة الرابعة للوداد.

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