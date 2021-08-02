المصدر: رويترز

تأهل الجيش الملكي إلى نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على رجاء بني ملال، بالدرجة الثانية، في قبل النهائي أمس الأحد.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 35 إثر تمريرة في العمق من لاعب الوسط ربيع حريمات للمهاجم جوزيف غيدي جنادو القادم من ساحل العاج، الذي استدار بجسده وأرسل ركلة خلفية في شباك الحارس المهدي الجوباري.

وحاول رجاء بني ملال إدراك التعادل قرب النهاية، حيث سنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة إثر ركلة حرة نفذها محمد حمزة حجار ليرسل تمريرة عرضية لعبدول عباس جيرو الذي سدد إلى جوار المرمى من مدى قريب.

وتأهل الجيش، البطل 11 مرة وهو رقم قياسي، للمباراة النهائية للمرة 16 خسر منها خمس مباريات آخرها عام 2012 أمام الرجاء البيضاء بركلات الترجيح، بينما آخر لقب للفريق كان في 2009.

وسيلتقي الجيش في النهائي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى بين الوداد البيضاوي والمغرب التطواني.

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