بلوزداد يعزز تصدّره للدوري الجزائري

المصدر: رويترز

عزز شباب بلوزداد موقعه في صدارة الدوري الجزائري لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على أهلي برج بوعريريج المتعثر أمس الثلاثاء، وواصل شبيبة الساورة الملاحقة بالفوز 2-1 على اتحاد بسكرة.

وسجل خير الدين مرزوقي الهدف الوحيد في الدقيقة 48 ليرفع رصيد بلوزداد إلى 66 نقطة بفارق أربع نقاط عن شبيبة الساورة ووفاق سطيف.

وتقدم اتحاد بسكرة بهدف نوفل غسيري في الدقيقة 32، لكن عبد العزيز حمري تعادل في الدقيقة 42، قبل أن يسجل بلال مسعودي هدف الانتصار قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وتعادل سطيف، الذي كان يتصدر الدوري منذ عدة أسابيع، مع جمعية الشلف 1-1 ليبقى دون فوز للمباراة السادسة على التوالي.

وسجل محمد أمين ويس هدف التقدم للجمعية في الدقيقة السادسة، لكن ميصالة مرباح أدرك التعادل لوفاق سطيف في الدقيقة 53.

وفي مباراة قمة، فاز شبيبة القبائل 2-1 على مولودية الجزائر.

وسجل رزقي حمرون هدفي شبيبة القبائل في الدقيقتين 41 و49، بينما جاء هدف مولودية بواسطة عبد الحق عبد الحفيظ قبل مرور نصف ساعة من البداية.

وأصبح رصيد شبيبة القبائل 52 نقطة في المركز السابع، وله أربع مباريات مؤجلة، ويتأخر بنقطة عن مولودية الجزائر سادس الترتيب.

وفاز نجم مقرة 2-1 على اتحاد العاصمة صاحب المركز الرابع.

وتقدم اتحاد العاصمة مبكرا عبر عبد الكريم زواري بعد خمس دقائق لكن عبد السلام بوشوارب تعادل سريعا في الدقيقة التاسعة وحسم عزيز قفاص الانتصار في الدقيقة 30 للفريق صاحب المركز 13.

وتعادل سريع غليزان بدون أهداف مع نصر حسين داي المهدد بالهبوط.

ويملك نصر حسين داي 37 نقطة في المركز 16 بفارق خمس نقاط خلف سريع غليزان صاحب المركز 11.

وفاز شباب قسنطينة 2-صفر على أولمبي المدية بهدفي زيدان مباركو وأسعد لقجع في الشوط الثاني.

ويملك شباب قسنطينة 51 نقطة في المركز الثامن ويبقى أولمبي المدية في المركز العاشر.

وخسر شبيبة سكيكدة متذيل الترتيب 3-صفر من اتحاد بلعباس بعد ثلاثية من دادي مواقي.

وتغلب بارادو 5-4 على مولودية وهران في لقاء مثير بفضل ثلاثية مروان زروقي.

ورفع بارادو رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع مقابل 54 لمولودية وهران صاحب المركز الخامس.

وفاز وداد تلمسان 2-1 على جمعية عين مليلة في صراع البقاء.

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