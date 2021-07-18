كاف يختار أفشه أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

فاز محمد مجدي أفشة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بلقب أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بتسليم أفشة جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 64 بتسيدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى كايزرتشيفز .

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه عقب تغلبه على فريق كايزر تشيفز اليوم بثلاثية نظيفة.

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