متصدّر الدوري الجزائري يتلقى أثقل هزيمة له منذ بداية الموسم

المصدر: د ب أ

ألحق مولودية وهران خسارة مذلة بوفاق سطيف المتصدر وتغلب عليه برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء، ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم التي شهدت فوز شبيبة الساورة الثالث على مضيفه شباب أهلي برج بوعريريج قبل الأخير 1/صفر.

ورفع مولودية وهران رصيده إلى 53 نقطة ليعزز مركزه الرابع، بينما توقف رصيد وفاق سطيف الذي تلقى أكبر خسارة له منذ بداية الموسم عند 60 نقطة، ليضيع على نفسه فرصة فض الشراكة مع غريمه شباب بلوزداد الذي لديه مباراة مؤجلة سيلعبها لاحقا أمام ضيفه شبيبة القبائل.

وسجل زوبير مطراني في الدقيقتين 19 و69، وماهي بن حمو في الدقيقة 43 وعادل خطاب في الدقيقة 90، أهداف مولودية وهران.

ونجح شبيبة الساورة في كسب ثلاث نقاط جديدة أبقته في الدائرة المقربة من المنافسة على لقب الدوري، عقب فوزه على مضيفه شباب أهلي برج بوعريريج قبل الأخير 1/ صفر.

ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى 57 نقطة متخلفا بثلاث نقاط فقط عن وفاق سطيف وشباب بلوزداد المتصدرين، بينما تجمد رصيد أهلي برج بوعريريج عند 21 نقطة.

أحرز محمد عمران الهدف الوحيد للساورة في الدقيقة 46.

وحسم التعادل 2/2 ديربي العاصمة الجزائرية الذي جمع بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، ليصبح رصيد الأول 50 نقطة، مقابل 49 نقطة للثاني.

وتقدم مولودية الجزائر في الشوط الأول بثنائية عبد الحق عبد الحفيظ في الدقيقتين 27 و45، غير إن عبد الكريم زواري، قلص الفارق للاتحاد في الدقيقة 49، قبل أن يعدل زميله عبد الفتاح إسماعيل بلقاسمي، النتيجة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وفي مباراتين أخريين، تغلب أولمبي المدية على شبيبة سكيكدة المتذيل 3/صفر، وفاز اتحاد بلعباس على جمعية أمل عين مليلة 1/ صفر.

وتختتم الجولة اليوم الأربعاء، بمواجهة شبيبة القبائل بضيفه نصر حسين داي.

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