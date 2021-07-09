الأهلي يواصل حصد النقاط في الدوري المصري بـ "ثنائية" في "المقاولون"

المصدر: د ب أ

واصل الأهلي سعيه نحو تحقيق الانتصارات خلال مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، أملا في تصدر المسابقة، وحقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه المقاولون العرب أمس الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، والذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 42 لقبا، إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة خلف غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، ولكن الفريق الأحمر مازال يمتلك خمس مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 77 ليحرز لاعبه البديل صلاح محسن الهدف الأول، فيما تكفل محمد شريف بتسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبذلك، حقق الأهلي انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، في انتظار لقائه الأخير مع مضيفه مصر المقاصة يوم الأحد القادم، قبل لقائه المرتقب مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الحالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، حيث يسعى نادي القرن في أفريقيا للاحتفاظ بلقبه القاري للعام الثاني على التوالي، وكذلك تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة من خلال فوزه باللقب العاشر.

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