الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري المصري بـ "رباعية" في سموحة

المصدر: د ب أ

كشر الأهلي عن أنيابه، وأعاد البسمة مجددا على وجوه جماهيره، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / صفر على مضيفه سموحة أمس الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الماضيتين أمام الزمالك وبيراميدز، إلى 45 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة التي توج بها في المواسم الخمسة الأخيرة، متأخرا بفارق 16 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك المتصدر، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك ست مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد سموحة، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 40 نقطة، ليظل في المركز الرابع.

وقدم الأهلي أحد أفضل عروضه هذا الموسم، وتسيد المباراة منذ بدايتها، ليستعيد بعضا من اتزانه في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 42 لقبا، ويتلقى دفعة معنوية قبل مباراتيه القادمتين في المسابقة أمام المقاولون العرب ومصر المقاصة، قبل أن يخوض لقاءه المرتقب مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وافتتح محمد شريف التسجيل للأهلي في الدقيقة 40، قبل أن يضيف حسين الشحات والتونسي علي معلول الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و45 من ركلة جزاء على الترتيب.

وعاد شريف لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الرابع للأهلي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 58، ليثأر الفريق الأحمر من خسارته 1 / 2 في سموحة في لقاء الفريقين بالدور الأول.

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