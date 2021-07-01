الوداد يعزز صدارته للدوري المغربي برباعية في شباك "التطواني"

المصدر: د ب أ

عزز الوداد البيضاوي صدارته للدوري المغربي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه المغرب التطواني 4 / 2، أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 24 من المسابقة.

وأنهى الوداد الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها عبر أيمن الحسوني في الدقيقة السابعة ووليد الكرتي في الدقيقة 13، فيما تكفل أيوب الكعبي بتسجيل الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 43.

وعاد الكعبي ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 57 سجل هشام خلوة الهدف الأول للمغرب التطواني، فيما أضاف زميله حمزة الموساوي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

ورفع الوداد رصيده إلى 54 في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد المغرب التطواني عند 31 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة حسنية أغادير وضيفه الفتح الرباطي.

ورفع حسنية أغادير رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، متفوقا بفارق الأهداف عن الفتح الرباطي صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد.

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