تأهل مصر والجزائر لنصف نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

المصدر: د ب أ

تأهل منتخبا مصر والجزائر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، المقامة في القاهرة، وتستمر حتى 6 يوليو المقبل، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وفاز منتخب مصر في دور الثمانية على منتخب طاجيكستان بثلاثية دون رد، سجلها أحمد شريف وأحمد حواش ويوسف محمد، على استاد القاهرة الدولي.

وفي مباراة أخرى بالدور نفسه، تغلب منتخب الجزائر على نظيره المغربي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث سجل له اللاعب سامي محور، بينما جاء هدف المنتخب المغربي عن طريق محمد دريد.

وتختتم منافسات دور الثمانية بمباراتين اليوم الأربعاء، حيث تجمع الأولى بين منتخبي السنغال والسعودية، والثانية بين منتخبي تونس وجزر القمر.

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