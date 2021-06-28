شبيبة القبائل إلى نهائي الكونفيدرالية الأفريقية بتخطيه القطن الكاميرون

المصدر: د ب أ

تأهل فريق للمباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) عقب فوزه على ضيفه القطن الكاميرون 3 / صفر في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل أهداف شبيبة القبائل زكرياء بولحية (هدفين) في الدقيقتين السادسة والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، وبدر الدين سوياد في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وكان شبيبة القبائل فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالكاميرون 2 / 1 ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 1.

يذكر أنه من المقرر إقامة المباراة النهائية في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

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