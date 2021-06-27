الأهلي المصري يفرض حظراً إعلامياً على لاعبيه حتى نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري، عدم السماح للاعبي الفريق بالظهور في كافة وسائل الإعلام حتى الانتهاء من المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 17 يوليو المقبل في المغرب أمام كايزر شيفس الجنوب أفريقي.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد ان هذا القرار يهدف لزيادة أجواء التركيز، خاصةً أن الفريق يخوض مباريات الدوري المصري بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة قبل أن يتوجه إلى المغرب لملاقاة كايزر شيفس الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال.

ونجح الأهلي المصري في الفوز علي الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع لقاءي الذهاب والإياب للمربع الذهبي.

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