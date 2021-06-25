البحرين تفوز على الكويت وتكمل عقد المتأهلين لبطولة كأس العرب

المصدر: د ب أ

أكمل المنتخب البحريني عقد المتأهلين لبطولة كأس العرب للمنتخبات لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على الكويت 2 / صفر، اليوم الجمعة، في تصفيات التأهل للبطولة.

وسجل علي حرم الهدف الأول للمنتخب البحريني في الدقيقة 74، قبل أن يضيف سيد هاشم الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب "ستاد خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيتواجد المنتخب البحريني في المجموعة الأولى بالبطولة إلى جانب منتخبات قطر وعمان والعراق.

وأصبح منتخب البحرين سابع المنتخبات المتأهلة إلى جانب كل من السودان وعمان والأردن وموريتانيا ولبنان وفلسطين.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب للمنتخبات أواخر العام الجاري.

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