شبيبة القبائل يقترب من نهائي الكونفيدرالية الأفريقية وتعادل بيراميدز والرجاء

المصدر: د ب أ

بات شبيبة القبائل الجزائري على مشارف التأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 2 / 1 من ملعب مضيفه القطن الكاميروني أمس الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وبادر القطن بالتسجيل عبر لامبيرت أريانا في الدقيقة 29، لكن أحمد كروم تعادل لشبيبة القبائل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز شبيبة القبائل الهدف الثاني، الذي جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل بيير إيتامي لاعب القطن هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 62.

وبات يكفي الشبيبة الخسارة صفر / 1 في لقاء العودة، الذي يقام بملعبه يوم الأحد القادم للصعود إلى المباراة النهائية، فيما يتعين على القطن الفوز 2 / صفر، أو بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله ثلاثة أهداف على الأقل للاستمرار في البطولة.

وفي المباراة الثانية من نصف نهائي البطولة، سقط بيراميدز المصري في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي أمس الأحد.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال التسعين دقيقة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال شوطي المباراة، خاصة من جانب الرجاء، الذي كان الأكثر تهديدا للمرمى.

وبذلك، تأجل حسم التأهل للمباراة النهائية، التي تجرى بالعاصمة البنينية كوتونو في العاشر من يوليو القادم، إلى مباراة الإياب التي تجرى يوم الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويتعين على الرجاء، المتوج باللقب العام 2018، الفوز بأية نتيجة من أجل الصعود للنهائي، فيما يكفي بيراميدز التعادل الإيجابي لاستمرار مسيرته في البطولة التي حصل على وصافتها في الموسم الماضي.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني.

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