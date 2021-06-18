منتخب الجزائر للمحليين يقسو على ليبيريا بـ"خماسية" على ملعب وهران الجديد

المصدر: د ب أ

تغلب المنتخب الجزائري لكرة القدم للمحليين على ضيفه منتخب ليبيريا 5 -1، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الخميس على ملعب مدينة وهران الجديد غربي الجزائر، تحسبا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخبين.

ونصب محمد الأمين عمورة، مهاجم نادي وفاق سطيف متصدر الدوري الجزائري، نفسه نجما للمباراة بتسجيله رباعية تاريخية في الدقائق 39 و41 و46 و67. بينما تكفل البديل بلال مسعودي، بتسجيل خماسية " الخضر" في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

يذكر أن منتخب ليبيريا كان سباقا لفتح مجال التسجيل في الدقيقة 23.

وتعد هذه المواجهة الأولى من نوعها للمنتخب الجزائري الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتلعب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب مصر والفائز من مباراة ليبيا-السودان، وكذا المتأهل من مواجهة لبنان-جيبوتي.

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