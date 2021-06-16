تمبكتي لاعب المنتخب السعودي يخضع لفحوصات طبية لتحديد إصابته

المصدر: د ب أ

واصل حسان تمبكتي لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، الخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية الإضافية للتأكد من التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمس أمام أوزبكستان في الجولة الختامية من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس أمم آسيا 2023 في الصين.

وكان تمبكتي قد أصيب في اصطدام مع محمد العويس حارس المرمى وزميله في المنتخب السعودي أثناء مباراة أوزبكستان ليسقط على أرض الملعب بعد تعرضه لإصابة في فقرات الرقبة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي أن تمبكتي خضع صباح اليوم الأربعاء، لأشعة مقطعية وأشعة رنين مغناطيسي للتأكد من موقع الإصابة وتحديد العلاج المناسب.

ومن المنتظر أن يواصل اللاعب، غدًا الخميس، الخضوع لعددٍ من الفحوصات قبل صدور التقرير النهائي لحالته والتي على إثرها سيتم إقرار البرنامج العلاجي له.

كان المنتخب السعودي قد صعد إلى الدور النهائي المؤهل لكأس العالم 2022، بعد فوزه على أوزبكستان 3 / صفر، أمس الثلاثاء، ليرفع رصيده في صدارة المجموعة الرابعة إلى 20 نقطة مقابل 15 نقطة للمنتخب الأوزبكي في المركز الثاني بالمجموعة التي ضمت أيضا منتخبات فلسطين وسنغافورة واليمن.

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