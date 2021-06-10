أكثر من نصف مليار ريال حجم ديون أندية المحترفين السعودية

المصدر: د ب أ

كشفت وزارة الرياضة السعودية، عن نتائج لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، حيث تضمنت إجمالي الالتزامات المالية الواجب سدادها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر الحساب الرسمي لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الالتزامات المالية الواجب سدادها تأتي حتى يوم 30 من أبريل الماضي.

ومنحت الوزارة مهلة للأندية حتى يوم 21 أغسطس المقبل لسداد جميع الالتزامات المالية.

وتابعت أن إجمالي الالتزامات على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي) بلغ قيمته 053ر003ر627 ريال.

وتصدر نادي اتحاد جدة قائمة الأندية صاحبة الالتزامات الأعلى، بالتزامات بلغت قيمتها 083ر304ر140 ريال سعودي، وجاء خلفه نادي النصر بالتزامات وصلت إلى 339ر907ر135 ريال.

وبلغت التزامات نادي أهلي جدة 600ر383ر124 ريال، فيما جاء نادي الشباب رابعا في القائمة بالتزامات وصلت إلى 291ر478ر68 ريال.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه لم يتم تسجيل أي التزامات مالية حتى 30 أبريل الماضي على أندية على أندية الفيصلي والفتح وأبها.

وتشمل الالتزامات التي كشفت عنها الوزارة بعض البنود مثل مستحقات اللاعبين ومستحقات الأندية من بيع اللاعبين ورواتب الموظفين والمدربين واللاعبين، ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية، كما أوضحت الوزارة أن تسديد الالتزامات يتيح للأندية الحصول على شهادة الكفاءة المالية، والتي بموجبها يتم الموافقة على تسجيل اللاعبين الأجانب والمحليين بالأندية.

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